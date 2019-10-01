وظائف شاغرة للجنسين في هيئة المحاسبين القانونيين

فاطمة المالكي(صدى):

فتحت الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، باب التقديم إلى عدة وظائف شاغرة للجنسين في مجال المحاسبة؛ للعمل بالهيئة في مدينة الرياض.

وأوضحت الهيئة عبر موقعها الإلكتروني «بوابة التوظيف»، أن الوظائف متاحة تحت مسمى «مُستشار فني» بعدد 2 وظيفة.

واشترطت أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية، حاصل على درجة البكالوريوس في تخصص «المحاسبة»، ويفضّل أن يكون المتقدم أو المتقدمة من الحاصلين على زمالة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين أو الزمالات الدولية المهنية في مجال المحاسبة والمراجعة.

وأضافت أنه يُشترط وجود خبرة عملية في مجال المراجعة الخارجية في مكاتب المحاسبة، مع إجادة اللغة الإنجليزية، فيما يتمثل الوصف الوظيفي في التالي:

1- تحسين وتطوير مستوى الاستشارات المهنية المقدمة للإدارة القانونية.

2- دراسة المخالفات والوثائق والمستندات والمراسلات ذات العلاقة وإعداد تقرير بشأنها.

3- مراجعة الاتفاقيات والعقود والإقرارات والخطابات المهمة قبل اعتمادها حسب التوجيه.

4- تنفيذ زيارات لمكاتب المحاسبة للتحقق من الالتزام بالأنظمة والمعايير ذات العلاقة.

5- اقتراح الآليات المناسبة لتسهيل سير العمل.

6- المساعدة بمهام أمانة لجنة التحقيق.

7- أية أعمال يكلف بها من قبل مدير الإدارة القانونية ضمن نطاق اختصاصه.

كما أشارت الهيئة إلى أن التقديم متاح بدءًا من اليوم الثلاثاء بتاريخ 2019/10/01م وينتهي الثلاثاء بتاريخ 2019/10/15م، من خلال الرابط التالي من هنــــــا .