إصابات في حادث انقلاب مركبة بالطائف

عبدالعزيز القثامي(صدى):

وقع، اليوم الثلاثاء، حادث انقلاب مركبة على طريق (الكر باتجاه الطائف) ما أدى إلى حدوث عدد من الإصابات.

وتفصيلًا، تلقى المركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية، بلاغًا عن انحراف مركبة عن مسارها وانقلابها بطريق الكر بسبب تجمع الأمطار.

وعلى الفور، انتقلت الجهات المعنية إلى موقع البلاغ حيث تبيّن وجود عدد من الإصابات، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وتشهد محافظات مكة المكرمة، هطول أمطار غزيرة، إذ نبّه الدفاع المدني والأرصاد المواطنين والمقيمين بأخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.