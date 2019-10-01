وظائف تقنية شاغرة للجنسين بشركة أرامكو روان

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة أرامكو روان للحفر (ARO Drilling)، عن إتاحة فرص وظيفية قيادية للجنسين، للعمل بمدينة الخبر.

وأوضحت أن الوظائف المتاحة بالمسميات التالية: « مدير الأمن السيبراني، ومدير قسم الشبكات والاتصالات » .

واشترطت أن يكون المتقدم/ة حاصل/ة على درجة البكالوريوس فما فوق في التخصص المطلوب، ولديه/ا خبرة في مجال العمل لا تقل عن 6 سنوات، وإجادة اللغة الإنجليزية (تحدثاً وكتابةً).

يشار إلى أن التقديم متاح حاليًا عبر حساب الشركة بموقع لينكد إن ، من خلال الرابط التالي هنــــــــــــــا .