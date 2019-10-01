لجين عمران تصدم الجمهور بحقيقة عملها

أميرة خالد(صدى):

تسببت الإعلامية لجين عمران في ضجة كبيرة بعد إعلان أنها كانت تمتهن مهنة أخرى غير الإعلام منذ 10 سنوات ماضية.

وكشفت أنها تعمل في مجال الاستثمار العقاري؛ عبر حسابها في إنستجرام .

ونشرت صورةٍ جمعتها بأحد الناشطين في مجال الاستثمار العقاري ، وهي توقع على عقود تعاون بينهما، مؤكدة من خلال التعليق الذي أرفقته بأن مهنة الاستثمار العقاري تمرض ولا تموت واصفةً إياها بـ ” الابن البار “.

وجاء في تعليق لجين عمران، على الصورة قائلةً: ” إنك تكون مستثمر في العقار وتبدأ من الصفر صعب بس مو مستحيل، أنا الحمد لله بدأت في عام 2009 وبقناعةٍ واضحة “.

وأضافت: ” مقتنعة جداً بأنَّ العقار هو الابن البار وبأنّه أفضل استثمار لأنّه ممكن يمرض لكن لا يموت، والبنوك اليوم تقدم تمويل رائع والشركات صاحبة السمعة الطيبة تقدم تسهيلات “.

يُذكر أنَّ لجين عمران بدأت عملها الإعلامي في تلفزيون البحرين، ثم عملت كمقدمة برامج في عدة محطات، وزاد صيتها منذ تقديمها برنامج ” صباح الخير يا عرب “.