بالفيديو.. صاعقة تضرب برج الساعة في مكة

نايف السالم(صدى):

أظهر مقطع فيديو متداول اليوم الثلاثاء، صاعقة تضرب برج الساعة في مكة المكرمة، حيث شهدت العاصمة المقدسة هطول أمطار رعدية.

وحذر المركز الوطني للعمليات الأمنية في وزارة الداخلية، من هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على أجزاء متفرقة من العاصمة المقدسة ومحافظة القنفذة.

وقال المركز : ” نود أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مجاري السيول والأودية ” .