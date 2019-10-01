الجمع بين حميتي كيتو والصيام المتقطع لزيادة إنقاص وزنك

متابعة- أميرة خالد(صدى):

قالت خبيرة التغذية المعتمدة دانييل سكوب ، إن الجمع بين الصيام المتقطع وحمية كيتو قد يساعد الجسم على الوصول لحالة التمثيل الغذائي الطبيعية على نحو أسرع ، مٌضيفه نظراً لاعتماد كلا الحميتين على التحول المفيد نحو حرق الدهون في الجسم بدلاً من الكربوهيدرات للحصول على الطاقة، فيمكن لكليهما تحقيق أهداف صحية مماثلة .

وتابعت دانييل ، أن كيتو هي حمية غنية بالدهون ومنخفضة الكربوهيدرات، ويلجأ البعض لاتباع النسخة النباتية من هذه الحمية وهي النسخة التي تعتمد على مصادر الدهون الصحية مثل زيت الزيتون أو زيت جوز الهند أو المكسرات والبذور أو الأفوكادو ومنتجات الألبان ، والعدف منها تناول وجبات تشكل بها الدهون نسبة ما بين 60 إلى 75%، والبروتين من 15 إلى 30%، والكربوهيدرات من 5 إلى 10%؛ وهو ما يساعد الجسم على الوصول للحالة الطبيعية الخاصة بالتمثيل الغذائي .

وأضافت ، أما الصيام المتقطع هو نمط من أنماط تناول الطعام يلتزم فيه الأشخاص بالابتعاد عن الأطعمة والمشروبات المحلاة لفترة متقطعة من الوقت كل يوم (عادة 16 ساعة) ومن ثم يعودون لتناول الطعام بشكل طبيعي خلال الـ 8 ساعات المتبقية دون أي مشاكل.

وعن كيفية الجمع بين الحميتين ، قالت دانييل ، المسألة في واقع الأمر ليست صعبة إن كانت لديك القدرة على التعامل بشكل جيد مع حمية كيتو التي تتطلب قدرًا من الدراية التامة بما هو مسموح به من أطعمة ومشروبات خاصة، وأن الصيام المتقطع لا يمكن تصنيفه باعتباره “حمية” بالمعنى التقليدي.

ونوه باحثون في هذا السياق إلى أنه من الممكن مزج الصيام المتقطع مع أي نوع من أنواع الحميات الغذائية؛ لأنه يشير فقط لعدد الساعات التي يتم صومها ، كما أن الجمع بينه وبين حمية كيتو يعني الالتزام بمعايير النظام الغذائي الكيتوني وتناول الطعام ضمن نافذة مكثفة من الوقت.