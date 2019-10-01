خيركم تختبر أكثر من 20 ألف طالب في فروع القرآن الكريم

نايف السالم(صدى):

اختبرت جمعية خيركم لتحفيظ القرآن بجدة العام الماضي 20727 طالباً في مختلف فروع القرآن الكريم وذلك عبر قسم الاختبارات بالجمعية.

وأبان مدير عام جمعية خيركم بجدة الأستاذ عبدالعزيز بن صالح فتني أن أكثر من 20 ألف طالب اختبروا العام الماضي في فروع الأجزاء وكامل القرآن وذلك نتيجة جهود جبارة من معلمي حلقات القرآن الكريم والذين يبذلون الغالي والنفيس لتعليم وتحفيظ الأبناء كتاب الله – عز وجل – ليكونوا من أهل الوسطية ، ويكون القرآن نوراً لهم ومنهاجاً لخدمة دينهم ووطنهم.

وذكر فتني أن 14611 طالباً حصلوا على تقدير ممتاز ، فيما بلغ عدد الحاصلين على تقديري جيد جدا وجيد 6116 طالباً ، ووصل عدد الأجزاء المختبرة 129075 جزءاً ، والأعداد في خيركم دوماً في تصاعد ولله الحمد نتيجة التخطيط الجيد مطلع العام ، والدورات التدريبية المتخصصة التي تقام للمعلمين ليكونوا أكثر إنتاجية وإتقاناً.