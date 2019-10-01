إليسا تلمح بتراجعها عن الاعتزال والاجتماع بمسؤولي روتانا

بيروت(صدى):

أثارت الفنانة اللبنانية إليسا ، ضجة عقب تلميحها إلى تراجعها عن قرار الاعتزال الذي اتخذته مؤخرًا بإعلانها أن ألبومها الجديد سيكون الأخير لها في عالم الغناء، وذلك بعد توجهها لزيارة المملكة العربية السعودية والاجتماع بمسؤولي شركة روتانا.

وكتبت إليسا تغريدة عبر حسابها الشخصي على ” تويتر ” تعلق من خلالها على نتائج زيارتها للمملكة، قائلة: ” شكرًا لصاحب السمو الوليد بن طلال والسيد سالم الهندي لترحيبكم الحار وكرم الضيافة والدعم المستمر .. كان من دواعي سروري إجراء مقابلة معكم كما هو الحال دائمًا للتخطيط والتنسيق دائمًا ” .

ويبدو أن إليسا أرادت نفي الأنباء التي ترددت عن توتر العلاقة بينها وبين شركة روتانا ما دفعها لاتخاذ قرار الاعتزال، كما أن حديثها عن وجود تنسيق وتخطيط بينهما يشير إلى إمكانية تراجعها عن الاعتزال.

وما يرجح صدق هذه التلميحات، ما قاله سالم الهندي في لقاء تلفزيوني سابق حيث صرح: ”العقد مع إليسا يضم 3 ألبومات وإن شاء الله يكون بيننا عقد رابع وخامس، وإليسا ابنة روتانا وكلانا لا يستطيع الاستغناء عن الآخر“.