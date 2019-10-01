صحة حفرالباطن تقيم فعاليات توعوية بمناسبة اليوم العالمي للقلب

صيتة العماش(صدى):

تزامناً مع اليوم العالمي للقلب أقامت صحة حفرالباطن حملة توعوية تحت شعار ” انعش حياتك ” ويركز الشعار على أهمية الوقاية من أمراض القلب والتمتع بصحة قلبية جيدة ويأتي اليوم العالمي للقلب في كل عام من 29 سبتمبر

وأقيمت الفعاليات في المستشفيات وبعض المراكز الصحية والتي تهدف إلى توعية المجتمع على اتباع نمط حياة صحي وعادات غذائية جيدة والتوعية بأهمية ممارسة الرياضة لمدة لا تقل عن 30 دقيقة يومياً فالرياضة تقلل من خطر الإصابة بالقلب إضافة إلى وضع خطة تساهم في الحد من التدخين لتقليل خطر الإصابة بمرض القلب

وتحرص صحة حفرالباطن على تفعيل هذه الحملات استمراراً للجهود التوعوية وللحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع