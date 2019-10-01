تكريم أكثر من 100 صحيفة إلكترونية و100 اعلامي وإعلامية بفعالية الاحتفال باليوم الوطني

محمد السعران(صدى):

كرم متحف مدينة الطيبات العالمية ومؤسسة غاليه الحربي لتنظيم الفعاليات مساء امس الجمعه ٢٨محرم ١٤٤١ فريق اللجنة المنظمة لفعالية الاحتفال باليوم الوطني ٨٩ للمملكة والذي أقيم في رحاب مدينة الطيبات ونفذته مؤسسة غاليه الحربي لتنظيم الفعاليات برعاية اعلامية إلكترونية من شبكة نادي الصحافة السعودي وأكثر من ١٠٠ صحيفة إلكترونية و١٥٠ من نجوم السوشال ميديا .

وفي بداية حفل التكريم شكر الاستاذ يوسف كيكي المشرف العام على متحف مدينة الطيبات والمشرف على الفعالية مؤسسة غاليه الحربي لتنظيم الفعاليات وكافة فرقها التنظيمية على ما بذلته المؤسسة لتأمين الفرق المشاركة وتنظيم تدريباتها حسب الخطة الموضوعة من قبلنا حيث نال التدريب ما يقارب الشهر مما جعل الفرق تتقن العمل المطلوب الذي لاقى نجاح كافة الحضور من مسؤولين وزوار الحفل.

ثم قدمت الأستاذة غاليه الحربي رئيسة اللجنة المنظمة للفعالية كلمة اثنت فيها على كافة الشباب والشابات والاطفال من الفرق المبدعة التي شاركت في المسرح وتراثيات الاطفال والشعراء والشاعرات وفريق التنظيم وفريق الإعلاميين من صحف إلكترونية والسوشال ميديا والمصورين ، والذين حضروا لتغطية الفعالية من جازان والطائف ومختلف المناطق وقالت دائما في هذا اليوم من كل عام نجدد العهد والوعد والولاء لوطننا وولاة امرنا في هذا اليوم المجيد والملحمة الوطنية التي وحدت المملكة وجعلتها في مصاف الدول.

ثم توالي تقديم شهادات التكريم لكافة الفرق المشاركة و للحضور وتم أيضا تكريم أكثر من ٢٠٠ اعلامي من الصحف الألكترونية الراعية الفعالية وتزيد عن ٥٠ صحيفة إلكترونية عربية ومحلية وأيضا المحررين والمصورين ونجوم السوشال ميديا.