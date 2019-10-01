حفل زفاف يدخل موسوعة «جينيس» بأرقام قياسية

موسكو(صدى):

دخل حفل زفاف جماعي في مدينة دربند بجمهورية داغستان في روسيا، موسوعة جينيس للأرقام القياسية؛ إذ ضم 30 عريسًا وعروسة بحضور أكثر من 10 آلاف شخص.

ويمثل العرسان الـ30 في حفل الزفاف الجماعي 16 طائفة وقومية أساسية تعيش في داغستان، كما جمع بين أعمار مختلفة، فبلغ عمر أصغر عروسين 19 سنة.

كما شارك في الحفل زوجان معمران باليوبيل الماسي «60 سنة» على زواجهما، وهو ما لفت الانتباه والاهتمام حول هذا الحفل، ليسجل رقمين قياسيين جديدين وهما «حفل زفاف متعدد القوميات والطوائف، وأكبر حضور للضيوف».