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بالصور.. أسيل عمران عارضة أزياء في أسبوع الموضة بباريس

بالصور.. أسيل عمران عارضة أزياء في أسبوع الموضة بباريس
باريس(صدى):

خطفت النجمة أسيل عمران الأنظار بمشاركتها كعارضة أزياء في أسبوع الموضة بباريس ” Paris Fashion Week 2019″ في إطلالات أثارت إعجاب الجمهور على جانبي الـ ـCatwalk وعلى السوشيال مديديا .

وظهرت أسيل على ممشى العارضات بجمبوست اسود أنيق خلال عرض Le Defile L’Oreal ، حيث شاركت معها نجمات عالميات بينهن كاميلا كابيو وهيلين ميرين وإيفا لونغوريا بالإضافة إلى النجمة اللبنانية دانييلا رحمة .

كما ظهرت أسيل في جلسة تصوير بأزياء متعددة حازت على إعجاب الجميع ، اعتكمدت فيها على التنورة والجواكت الكلاسيك والجلد وغيرها .

 

 


2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 219 ] نشر منذ 1 ساعة

الفقر وسوايه…
الوكاد ان الماخوذه محتاج قرشين تسدد الوتيل

[ عدد التعليقات: 100 ] نشر منذ 1 ساعة

وجوه عليها غبرة وجيه شوم

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