بالصور.. أسيل عمران عارضة أزياء في أسبوع الموضة بباريس
خطفت النجمة أسيل عمران الأنظار بمشاركتها كعارضة أزياء في أسبوع الموضة بباريس ” Paris Fashion Week 2019″ في إطلالات أثارت إعجاب الجمهور على جانبي الـ ـCatwalk وعلى السوشيال مديديا .
وظهرت أسيل على ممشى العارضات بجمبوست اسود أنيق خلال عرض Le Defile L’Oreal ، حيث شاركت معها نجمات عالميات بينهن كاميلا كابيو وهيلين ميرين وإيفا لونغوريا بالإضافة إلى النجمة اللبنانية دانييلا رحمة .
كما ظهرت أسيل في جلسة تصوير بأزياء متعددة حازت على إعجاب الجميع ، اعتكمدت فيها على التنورة والجواكت الكلاسيك والجلد وغيرها .
نجر بن محماس[ عدد التعليقات: 219 ] نشر منذ 1 ساعة
الفقر وسوايه…
الوكاد ان الماخوذه محتاج قرشين تسدد الوتيل
ابوفيصل[ عدد التعليقات: 100 ] نشر منذ 1 ساعة
وجوه عليها غبرة وجيه شوم