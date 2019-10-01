بالصور.. أسيل عمران عارضة أزياء في أسبوع الموضة بباريس

باريس(صدى):

خطفت النجمة أسيل عمران الأنظار بمشاركتها كعارضة أزياء في أسبوع الموضة بباريس ” Paris Fashion Week 2019″ في إطلالات أثارت إعجاب الجمهور على جانبي الـ ـCatwalk وعلى السوشيال مديديا .

وظهرت أسيل على ممشى العارضات بجمبوست اسود أنيق خلال عرض Le Defile L’Oreal ، حيث شاركت معها نجمات عالميات بينهن كاميلا كابيو وهيلين ميرين وإيفا لونغوريا بالإضافة إلى النجمة اللبنانية دانييلا رحمة .

كما ظهرت أسيل في جلسة تصوير بأزياء متعددة حازت على إعجاب الجميع ، اعتكمدت فيها على التنورة والجواكت الكلاسيك والجلد وغيرها .