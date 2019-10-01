أمير منطقة الرياض يستقبل المدير العام لصندوق تنمية الموارد البشرية

سعيد العجل(صدى):

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، بمكتبه بقصر الحكم اليوم ، المدير العام لصندوق تنمية الموارد للبشرية (هدف) الدكتور محمد بن أحمد السديري، وعددا من نواب الصندوق.

واطلع سمو أمير منطقة الرياض خلال الاستقبال على تقرير أعمال ومنجزات ملتقى لقاءات الرياض، الذي نظمه ” هدف”، مؤخرًا.

وقدم المدير العام لـ”هدف” شرحًا موجزًا لسمو أمير المنطقة ، عن البرامج التدريبية والتأهيلية والتوظيفية وبرامج الدعم الموجهة للمستفيدين وأصحاب العمل، التي تضمنتها فعاليات وأنشطة الملتقى، الذي فاق زواره في ثلاثة أيام لـ 23 ألف زائر، كما شهد الملتقى عقد 73 دورة تدريبية وجلسات تفاعلية وندوات تثقيفية وورش عمل.

وضم تقرير إنجازات وأعمال الملتقى، مسارات الفئات المستهدفة، كمسار رواد الأعمال، ومسار الباحثين عن عمل، ومسار الموظفين، ومسار الطلاب، ومسار أصحاب العمل.

وثمن سمو أمير منطقة الرياض جهود العاملين على الصندوق، معربًا عن شكره وتقديره لهم، متمنيًا دوام التوفيق والنجاح نظير خدماتهم الجلية التي يقدمونها لشباب وفتيات الوطن.