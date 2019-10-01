أياكس يقع في معقل «الخفافيش»

طلال الغامدي(صدى):

يقع نادي أياكس أمستردام في أزمة كبيرة ويواجه إحصائية سلبية، قبل مواجهة فالنسيا الإسباني على ملعب ميستايا في ثاني أدوار دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

ويمثل «ملعب ميستايا» سدًا منيعًا أمام الأندية الهولندية ويُعرف بـ«معقل الخفافيش»، فلم يسبق لأي نادٍ هولندي الفوز على هذا الملعب في 6 مناسبات من قبل.

وفاز فالنسيا الإسباني على الملعب بأربعة، وتعادل في اثنتين، كما سجل 15 هدفاً، واستقبلت شباكه 5 أهداف، فيما كانت أول زيارة لنادٍ هولندي إلى معقل فالنسيا في عام 1999 بالبطولة الأوروبية الأعرق.

وحقق فالنسيا الفوز في هذه المباراة على آيندهون بنتيجة 1-0، ثم واجه هيرينفين في موسم 2000-2001 وفاز بنفس النتيجة، وفي موسم 2002-2003 تعادل أياكس في ميستايا 1-0، فيما حقق فالنسيا انتصارات كبيرة في آخر مواجهاته أمام أندية هولندية برباعية نظيفة أمام رودا في كأس إنترتوتو عام 2005، وبأربعة أهداف لاثنين أمام إيندهوفن، و4-0 أمام ألكمار في الدوري الأوروبي موسم 2011-2012

ومن المقرر أن يلتقي أياكس أمستردام مع نظيره فالنسيا الإسباني، غدًا الأربعاء، على ملعب ميستايا في ثاني أدوار دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.