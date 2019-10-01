الأهلي يرفض التخلي عن سعيد المولد ويطالبه بزيادة المجهود البدني

ماجد محمد(صدى):

كشفت مصادر إعلامية ، أن إدارة نادي الاهلي رفضت فكرة رحيل لاعب الفريق سعيد المولد إلى نادي الرائد في الفترة الشتوية المقبلة بنظام الإعارة لمدة 6 أشهر.

وأوضحت المصادر ، أن إدارة نادي الأهلي طالبت اللاعب بزيادة المجهود البدني ليعود أساسيًا في تشكيلة المحمدي خلال الجولات المقبلة.

يٌذكر أنه كان من المتفق عليه أن يعود المولد للمشاركة مع الرائد في الميركاتو الشتوي على سبيل الإعارة بسبب رغبة المدرب في عدم تواجده واعتماده على عبدالله حسون بديلًا عنه.