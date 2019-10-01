بالفيديو.. خربين يستنفر جمهوره برساله مؤثرة
وجه نجم فريق الهلال عمر خربين رسالة لجمهوره مطالباً بإستمرار دعمه وتشجيع الفريق بشكل عام من أجل تقديم أفضل آداء لجماهير الزعيم والمنافسة بقوة في بطولة دوري أبطال آسيا .
وقال خربين في لقاء تليفزيوني معه أنه مر بأسواء فتراته الكروية إلا أن الجماهير لم تخذله ودائماً ما كانت تمنحه دفعة معنوية من أجل استعادة مستواه موجهاً شكره له .
وأضاف : الهلال طموحه كبير وهدفه عدم التنازل عن أي بطولة يشارك فيها ، مشيراً إلى أهمية دعم الفريق في لقاء السد القطري اليوم .
ولفت خربين أنه لا يسعى لتحقيق ألقاب شخصية أو مجد لنفسه ، وإنما يسعى لتحقيق حلم الجمهور وأهداف جماعية بالتعاون مع الفريق .
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