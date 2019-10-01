بالفيديو.. خربين يستنفر جمهوره برساله مؤثرة

نواف السالم(صدى):

وجه نجم فريق الهلال عمر خربين رسالة لجمهوره مطالباً بإستمرار دعمه وتشجيع الفريق بشكل عام من أجل تقديم أفضل آداء لجماهير الزعيم والمنافسة بقوة في بطولة دوري أبطال آسيا .

وقال خربين في لقاء تليفزيوني معه أنه مر بأسواء فتراته الكروية إلا أن الجماهير لم تخذله ودائماً ما كانت تمنحه دفعة معنوية من أجل استعادة مستواه موجهاً شكره له .

وأضاف : الهلال طموحه كبير وهدفه عدم التنازل عن أي بطولة يشارك فيها ، مشيراً إلى أهمية دعم الفريق في لقاء السد القطري اليوم .

ولفت خربين أنه لا يسعى لتحقيق ألقاب شخصية أو مجد لنفسه ، وإنما يسعى لتحقيق حلم الجمهور وأهداف جماعية بالتعاون مع الفريق .