البنوك السعودية: 5 حالات تعرضك لسحب بطاقتك البنكية
نبهت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية اليوم الثلاثاء بالحالات التي يسحب فيها جهاز الصراف الآلي البطاقة ، وذلك في إطار رفع توعية العملاء .
وأبانت أن تلك الحالات كالتالي :
1- إدخال الرقم السري بالخطأ أكثر من ثلاث مرات .
2- إذا كانت مسروقة أو مفقودة .
3- إذا تركت البطاقة بعض الثواني ولم تأخذها .
4- إذا كان هناك عطل أو خلل فني في جهاز الصراف الآلي .
5- إذا كان هناك مشكلة بالبطاقة .
وتواصل لجنة الإعلام دورها التوعوي لجميع العملاء في إطار تحسين الخدمات .
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