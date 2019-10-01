فيديو صادم لعالم يسمح لثعبان ضخم بـ «عضه » مسببا له إصابات بالغة

كانبرا(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، مقطع فيديو صادم لعالم متهور يسمح لثعبان من نوع “بيثون” بطول ستة أقدام بلدغه في ذراعه، قبل سحب الدم منه.

حيث خلال الفيديو يمكن سماع العالم ومقدم العرض آدم ثورن ، من أستراليا ، وهو يصرخ من الألم بينما يغرق الثعبان أنيابه في عمق ذراعه .

وظهر ثورن مرتدياً قناعًا للوجه خلال لحظات العذاب بينما يعضه الثعبان – قبل أن يحاول مضيفه المشارك روب أليفا أن يزيل هذا الزاحف بعيدًا .

وأشارت صحيفة ديلي ميل ، أن العالم وزوجته كانا يصوران سلسلة جديدة غير مشفرة لقناة تاريخية تسمى “ملوك الألم” ، والتي تركت آدم مصابًا بجرح شديد ويحتاج إلى غرز.