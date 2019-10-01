تشيلسي يكشف موقفه من البرازيلي ويليان

طلال الغامدي(صدى):

أعلنت إدارة نادي تشيلسي، موقفها من النجم البرازيلي ويليان صاحب الـ31 عامًا، الذي ينتهي عقده مع النادي في صيف 2020.

وقررت الإدارة عدم تقديم أي عروض لتجديد عقد ويليان، ما يعني أن البرازيلي الدولي سيكون لاعبًا حرًا في يونيو المقبل.

وكشفت عدة تقارير خلال الفترة الماضية، عن رغبة مسؤولي تشيلسي في تجديد عقد ويليان، ولكن جاء قرار عدم التجديد للاعب من الإدارة بشكل رسمي وحاسم.

ويعتمد المدرب فرانك لامبارد خلال الفترة الحالية على جيل جديد من الشباب خريجي أكاديمية تشيلسي، ومنهم من تألق منذ بداية الموسم الجاري، وهم «المهاجم تامي أبراهام، لاعب الوسط ماسون ماونت، والمدافع فيكايو توموري».

وأشارت عدة تقارير صحفية، إلى أن يوفنتوس الإيطالي هو الأقرب للحصول على خدمات «ويليان» مجانًا خلال الموسم المقبل؛ رغبة في تعزيز القدرات الهجومية للفريق.