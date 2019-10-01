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ملكة جمال روسيا: اكتشفت طلاقي من ملك ماليزيا السابق من الإنترنت

ملكة جمال روسيا: اكتشفت طلاقي من ملك ماليزيا السابق من الإنترنت
موسكو(صدى):

صرحت ملكة الجمال الروسية أوكسانا فوفودينا، بتفاصيل جديدة بشأن طلاقها من ملك ماليزيا السابق محمد الخامس ونسب طفلها.

وعن ذلك، قالت ” أوكسانا ” : ” عندما غادر في ديسمبر لم يعد، لذلك اكتشفت الطلاق من الإنترنت، لا أعرف ما حدث بالضبط ” .

وتابعت: ” كل شيء كان على ما يرام، كنا نتوقع مولودنا الأول، وحتى الآن مازلت لا أفهم السبب الحقيقي لفعل ذلك ” .

وأضافت ملكة جمال روسيا: ” ابننا ليون يُشبه أباه تمامًا، وأنا على استعداد للموافقة على اختبار الحمض النووي للصبي ” ، وذلك وسط ادعاءات والده بعدم نسبه إليه.


2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 220 ] نشر منذ 24 ساعة

يا محماس وش بلاك بالماخوذه…
اليوم نشرت غسيلك والي ما يشتري ببلاشي يتفرج…

[ عدد التعليقات: 83642 ] نشر منذ 18 ساعة

الله اعلم ..

.. بس الملك هذا مهبول ومصرقع ..

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