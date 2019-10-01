«صحة الرياض» تطلق حملة التوعية للكشف عن سرطان الثدي 2019

نايف السالم(صدى):

دشن مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور محمد بن عبدالعزيز التويجري اليوم الاثنين حملة توعية للكشف المبكر عن سرطان الثدي لهذا العام 2019، تحت شعار (لا تنتظري الاعراض.. افحصي الآن) والتي تأتي تزامناً مع فعاليات الشهر العالمي للتوعية بسرطان الثدي الذي يقام في شهر أكتوبر من كل عام.

وأكد الدكتور التويجري لدى مخاطبته حفل الافتتاح، أن الحملة تستهدف ما يقارب 5500 سيدة في منطقة الرياض بالتوعية والكشف بالماموجرام للسيدات من عمر 40 عام فما فوق بالإضافة لتوعية السيدات من عمر 20 عام بعوامل الخطورة والأعراض.

وأعلن عن التوسع في البرنامج الوطني للكشف المبكر عن سرطان الثدي في محافظات خارج الرياض حيث يجري تفعيل البرنامج هذا العام في كل من (شقراء – حوطة بني تميم – عفيف – الدوادمي) لتنضم للمحافظات المفعلة مسبقا وهي (الخرج – وادي الدواسر – المجمعة – القويعية)، لتصبح بمجمل 8 محافظات حيث يتواجد جهاز فحص الماموجرام في مستشفياتها لخدمة مواطنات هذه المحافظات والمحافظات المجاورة التي لا يتواجد بها الجهاز.

وشدد الدكتور التويجري على الكادر الصحي بأهمية المشاركة برفع الوعي والكشف المبكر عن سرطان الثدي وغيره من الامراض المزمنة لرفع نسبة الشفاء وتقليل نسبة المضاعفات والوفيات ولرفع جودة الخدمة الصحية المقدمة لكافة المواطنين في ظل الدعم اللامحدود من قبل ولاة الأمر وحكومتنا الرشيدة.

من جانبها أوضحت مساعد المدير العام للصحة العامة الدكتورة أميرة الرصيص أن الحملة تهدف الي التوعية بأهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي حيث انه يساهم في الشفاء بنسبة 95% ويقلل نسبة الوفيات بنسبة 30-40 % ،

مؤكدة أن هذا العام شهد تفعيل برنامج الكشف المبكر عن سرطان الثدي في محافظات منطقة الرياض ليشمل تسع مستشفيات خارج الرياض في 8 محافظات (الخرج – وادي الدواسر – المجمعة – القويعية – شقراء – حوطةبني تميم – عفيف – الدوادمي) بخطة عمل محددة بالتعاون مع إدارة المستشفيات وإدارة الأشعة وإدارة شؤون المراكز .

وأشارت إلى توجيه مساعدي مدراء الرعاية الصحية بمناشدة السيدات من عمر 40 – 69 سنة من مراكز الرعاية الصحية الأولية الي المستشفيات لعمل فحص الماموغرام وفي هذا العام تم استهداف الفئة من 20 سنة فما فوق لمن لهن عوامل خطورة، لافتة أن حملة هذه السنة2019م تحظى بمشاركة جميع محافظات منطقة الرياض،

كما تم استهداف موظفات المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الرياض بالكشف المبكر حيث تم حصرهن وسيتم تحويلهن من خلال عيادة الفعالية الى عيادات المشاركة المجتمعية. كما يشارك في الحملة بعض المتعافيات من المرض.

وأكدت الرصيص على أهمية الكشف المبكر بأشعة الماموجرام والتوعية من خلال مثل هذه الحملات والفعاليات، ووجهت الشكر للمشاركين بتفعيل البرنامج والمشاركة بالتوعية

إلى ذلك لفتت مدير إدارة البرامج الصحية والأمراض المزمنة الدكتورة ألحان حاجي أن إدارة البرامج الصحية والامراض المزمنة تسعى لتحقيق مفهوم الصحة للجميع من خلال برامجها الصحية والوقائية ضد الامراض المزمنة ومن ضمنها الامراض السرطانية، حيث يعتبر سرطان الثدي هو الأول على مستوى المملكة من حيث الامراض السرطانية والأول على مستوى النساء.

وأبانت الدكتورة حاجي أن الكشف المبكر بواسطة جهاز الماموغرام يعتبر الوسيلة المثلى للكشف المبكر والتشخيص قبل ظهور الاعراض بحيث ترتفع نسبة الشفاء الى 95% وتقل نسبة الوفيات 30-40% بإذن الله، مؤكدة أن الإدارة تستهدف توعية افراد المجتمع عموما والفئة المستهدفة خصوصا بضرورة الكشف المبكر من خلال تفعيل برنامج الكشف المبكر عن سرطان الثدي في جميع محافظات منطقة الرياض وتوجيه مساعدي الرعاية الصحية الأولية للتنسيق بين مراكز الرعاية الصحية الأولية والمستشفيات لرفع الوعي الصحي للمجتمع بالمحافظات ورفع نسبة التحويل بتنفيذ فعاليات وحملات توعوية بجميع المؤسسات الصحية والأماكن العامة بالمحافظات.

ورفعت شكرها لسعادة المدير العام وسعادة المساعد للصحة العامة على دعم الحملة وجميع المشاركين في هذه الحملة

الجدبر بالذكر أن صحة الرياض جهزت العديد من المواقع للكشف المبكر عن سرطان الثدي، حيث يوجد داخل الرياض عيادة بسوق حياة مول، مستشفى اليمامة، مركز عبداللطيف للكشف المبكر عيادة القصر مول، والعيادة المتنقلة بمركز الضمان الاجتماعي النسوي بحي السلي، والعيادة المتنقلة بمركز الرعاية الصحية الأولية بالنسيم الشرقي.

أما خارج مدينة الرياض يتم الفحص المبكر في كل من مستشفى القويعية العام، مستشفى الملك خالد ومركز الأمير سلطان للرعاية الصحية بمحافظة الخرج، مستشفى النساء والولادة بالخرج، مستشفى وادي الدواسر العام، مستشفى شقراء العام، ومستشفى الملك خالد بالمجمعة.

ونوهت صحة الرياض إلى ان الفحص في المستشفيات الحكومية يلزم الإحالة من أحد مراكز الرعاية الصحية الأولية، وأهابت بجميع السيدات المستهدفات الحجز عن طريق مركز صحة 937 أو تطبيق “موعد” مشيرة إلى أن العيادات المتنقلة وعيادات الأسواق تستقبل الراغبات في الفحص دون إحالة .