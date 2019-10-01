رئيس «سار» يرد على شكوك شبه فساد تحوم حول حريق محطة قطار الحرمين

حمود العنزي(صدى):

صرح الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للخطوط الحديدية ” سار ” الدكتور بشار المالك أن حريق محطة قطار الحرمين الذي إندلع أول امس الأحد لم يؤثر سوى على السقف العلوي للمحطة فقط .

وقال ” المالك ” رداً على سؤال مذيع ” قناة العربية ” حول تدمير المحة جميعها إثر الحريق وعدم وجود دور لأنظة السلامة ، أن تلك الأنباء غير دقيقة وما تأثر هو السقف العلوي فقط .

وأضاف : باقي المحطة أضرارها تفاوتت لكنها متوسطة إلى أقل، ولله الحمد، والسبب في ذلك لأن أنظمة الحريق الموجودة في المحطة عملت بشكل فعال حسب ما صُممت ونُفذت عليه، وتأكيداً على ذلك تم الإخلاء في فترة قياسية

واستطرد: الحمد لله على سلامة جميع مَن كان في المحطة في وقت الحريق من مسافرين أو عاملين .

وحول الصور المتداولة ومقاطع الفيديو التي تظهر تناثر الأجهزة المحترقة وتدمير أركان ، قال المالك أن تلك الأشياء ناتجة عن تساقط من السقف أم داخل المحطة فأضرارها محدودة للغاية .

وأكد رئيس سار ، أن أنظمة السلامة عملت وفق ما هو مخصص لها ، قائلاً : ” إذا كان لدى أحد مستنات عن شبهة فساد فليتقدم بها للجان التحقيق ” وسيتم العمل بإستقلاليه كما ذكر سمو الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين وأمير منطقة مكة المكرمة .

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