حيلة سريعة لحذف الرسائل بهواتف «آيفون»

وكالات(صدى):

أزاحت تقارير صحفية الستار عن حيلة سرية جديدة موجودة في هواتف ” آيفون ” التي تعمل بنظام تشغيل ” آي أو إس 13 ” .

وعن تفاصيل هذه الحيلة السرية، فيمكن من خلالها حذف الرسائل والبريد الإلكتروني بطريقة سريعة في هواتف ” آيفون ” .

وتعمل تلك الطريقة عن طريق الخطوات التالية:

• الضغط المطول بأصبعين؛ واحد على الرسائل، والآخر بسحب لأعلى أو لأسفل.

•تحديد الرسائل التي ستقوم بالسحب عليها، ثم الضغط على حذفها، عن طريق سحبها يمينًا أو يسارًا على حسب اللغة التي تستخدمها.

حيث تعمل تلك الخاصية على رسائل ” آي ميسدج ” أو البريد الإلكتروني الخاصة بأبل أو تطبيقات التراسل الفوري مثل ” تيليجرام وواتساب وفيسبوك ماسنجر ” .