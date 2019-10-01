توفر 3 وظائف إدارية وتقنية بهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية
كشفت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية عن توفر 3 وظائف إدارية وتقنية شاغرة، للعمل بالهيئة بمدينة الرياض، وفقًا للمسميات والشروط التالية:
* الوظائف
1- مسؤول الشبكة والأمن (Network and Security Administrator):
– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
– درجة البكالوريوس في تخصص (علوم الحاسب، هندسة الحاسب) أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن 4 سنوات في مجال ذات صلة.
2- مُستشار الاستراتيجية (Strategy Consultant):
– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
– درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال) أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن 4 سنوات في الاستشارات الإدارية أو دور التخطيط الاستراتيجي.
3- مُدير المرافق (Facility Manager):
– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
– درجة البكالوريوس في تخصص (الهندسة المدنية) أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن 8 سنوات في مجال ذات صلة.
وأشارت الهيئة إلى أن التقديم متاح الآن بدأ اليوم الثلاثاء 2019/10/01م، وينتهي عند الإكتفاء من العدد المطلوب.
ودعت الراغبين في الالتحاق بهذه الوظائف؛ لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي:
1- مسؤول الشبكة والأمن (Network and Security Administrator):هنا
2- مُستشار الاستراتيجية (Strategy Consultant):هنا
3- مُدير المرافق (Facility Manager):هنا
* يتطلب إنشاء حساب بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) قبل التقديم على الوظيفة)
اترك تعليقاً