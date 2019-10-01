توفر 3 وظائف إدارية وتقنية بهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية عن توفر 3 وظائف إدارية وتقنية شاغرة، للعمل بالهيئة بمدينة الرياض، وفقًا للمسميات والشروط التالية:

* الوظائف

1- مسؤول الشبكة والأمن (Network and Security Administrator):

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

– درجة البكالوريوس في تخصص (علوم الحاسب، هندسة الحاسب) أو ما يعادلها.

– خبرة لا تقل عن 4 سنوات في مجال ذات صلة.

2- مُستشار الاستراتيجية (Strategy Consultant):

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

– درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال) أو ما يعادلها.

– خبرة لا تقل عن 4 سنوات في الاستشارات الإدارية أو دور التخطيط الاستراتيجي.

3- مُدير المرافق (Facility Manager):

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

– درجة البكالوريوس في تخصص (الهندسة المدنية) أو ما يعادلها.

– خبرة لا تقل عن 8 سنوات في مجال ذات صلة.

وأشارت الهيئة إلى أن التقديم متاح الآن بدأ اليوم الثلاثاء 2019/10/01م، وينتهي عند الإكتفاء من العدد المطلوب.

ودعت الراغبين في الالتحاق بهذه الوظائف؛ لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي:

1- مسؤول الشبكة والأمن (Network and Security Administrator):هنا

2- مُستشار الاستراتيجية (Strategy Consultant):هنا

3- مُدير المرافق (Facility Manager):هنا

* يتطلب إنشاء حساب بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) قبل التقديم على الوظيفة)