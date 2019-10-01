محافظ خميس مشيط يشهد احتفال مكتب التعليم باليوم الوطني

محمد بن طحيطح(صدى):

شهد محافظ خميس مشيط الأستاذ خالد بن مشيط ، ومساعد مدير عام التعليم بمنطقة عسير للشؤون المدرسية الأستاذ عبد الرحمن عوضة ، ومدير مكتب التعليم بالمحافظة الأستاذ سعيد آل سويد ، احتفال مكتب التعليم بمناسبة اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية 89 ، تحت شعار (همة حتى القمة) ، بحضور عدد من مديري الإدارات الحكومية ، وضباط وأفراد الأمن العام ، والمشرفين التربويين ، وقادة المدارس ، ورواد النشاط والطلاب ، وذلك بقاعة مدارس الذكر الأهلية .

وأكد ” آل سويد ” خلال كلمة له بهذه المناسبة ، أن الاحتفال يعد تعبيرا لحب الوطن واستشعارا للدور العظيم الذي تقوم به بلادنا منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز – طيب الله ثراه – وحتى عهد الملك سلمان وولي عهده الأمير محمد بن سلمان – حفظهما الله – .

وتضمن الحفل عددا من الفقرات الوطنية ، واللوحات الشعرية ، والعروض المرئية الخاصة بهذه المناسبة ، إضافة إلى العرضة السعودية ، تلا ذلك اتصال مباشر من المحافظ بولي أمر طالب بالحد الجنوبي الرقيب أول عوضة بن سلمان آل غزة ، لتهنئته بهذه المناسبة الغالية .

وفي نهاية الحفل تم تكريم المدارس المشاركة ثم جولة على المعرض الفني المصاحب لهذه المناسبة.