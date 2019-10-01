  • الثلاثاء 1

    أكتوبر

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. محافظ خميس مشيط يشهد احتفال مكتب التعليم باليوم الوطني

محافظ خميس مشيط يشهد احتفال مكتب التعليم باليوم الوطني

محافظ خميس مشيط يشهد احتفال مكتب التعليم باليوم الوطني
محمد بن طحيطح(صدى):

شهد محافظ خميس مشيط الأستاذ خالد بن مشيط ، ومساعد مدير عام التعليم بمنطقة عسير للشؤون المدرسية الأستاذ عبد الرحمن عوضة ، ومدير مكتب التعليم بالمحافظة الأستاذ سعيد آل سويد ، احتفال مكتب التعليم بمناسبة اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية 89 ، تحت شعار (همة حتى القمة) ، بحضور عدد من مديري الإدارات الحكومية ، وضباط وأفراد الأمن العام ، والمشرفين التربويين ، وقادة المدارس ، ورواد النشاط والطلاب ، وذلك بقاعة مدارس الذكر الأهلية .

وأكد ” آل سويد ” خلال كلمة له بهذه المناسبة ، أن الاحتفال يعد تعبيرا لحب الوطن واستشعارا للدور العظيم الذي تقوم به بلادنا منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز – طيب الله ثراه – وحتى عهد الملك سلمان وولي عهده الأمير محمد بن سلمان – حفظهما الله – .

وتضمن الحفل عددا من الفقرات الوطنية ، واللوحات الشعرية ، والعروض المرئية الخاصة بهذه المناسبة ، إضافة إلى العرضة السعودية ، تلا ذلك اتصال مباشر من المحافظ بولي أمر طالب بالحد الجنوبي الرقيب أول عوضة بن سلمان آل غزة ، لتهنئته بهذه المناسبة الغالية .

وفي نهاية الحفل تم تكريم المدارس المشاركة ثم جولة على المعرض الفني المصاحب لهذه المناسبة.

 


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *