وفاة طالب وإصابة زميليه إثر إنقلاب مركبة بالمخواه
استيقظت محافظة المخواه صباح اليوم الثلاثاء على فاجعة وفاة طالب بالمرحلة الإبتدائية وإصابة زميليه إثر إنقلاب مركبتهم على طريق الصعداء بوادي الأحسبة قبل بداية اليوم الدراسي .
وكشف ناصر العمري متحدث تعليم المخواه أن سيارة الطلاب كانت خاصة وأنها انقلبت داخل الوادي ، فيما تم نقل الطالبين إلى مستشفى المخواه ، وجاري متابعة حالتهما مع مدير مكتب وسط المخواه منصور بن أحمد العمري .
وأعرب ” العمري ” عن حزنه لفقد طالب الإبتدائي في الحادث المروري ، مؤكداً أن مدير تعليم المخواه سيقدم واجب العزاء لأسرته داعياً الله تعالى أن يلهمهم الصبر والسلوان .
ابن البلد[ عدد التعليقات: 3880 ] نشر منذ 35 دقيقة
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