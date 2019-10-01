وفاة طالب وإصابة زميليه إثر إنقلاب مركبة بالمخواه

إبراهيم الزهراني(صدى):

استيقظت محافظة المخواه صباح اليوم الثلاثاء على فاجعة وفاة طالب بالمرحلة الإبتدائية وإصابة زميليه إثر إنقلاب مركبتهم على طريق الصعداء بوادي الأحسبة قبل بداية اليوم الدراسي .

وكشف ناصر العمري متحدث تعليم المخواه أن سيارة الطلاب كانت خاصة وأنها انقلبت داخل الوادي ، فيما تم نقل الطالبين إلى مستشفى المخواه ، وجاري متابعة حالتهما مع مدير مكتب وسط المخواه منصور بن أحمد العمري .

وأعرب ” العمري ” عن حزنه لفقد طالب الإبتدائي في الحادث المروري ، مؤكداً أن مدير تعليم المخواه سيقدم واجب العزاء لأسرته داعياً الله تعالى أن يلهمهم الصبر والسلوان .