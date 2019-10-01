اليوم.. 3 دول خليجية تبدأ في تطبيق أسعار الوقود الجديدة

وكالات(صدى):

تستعد الإمارات وقطر وسلطنة عمان اليوم الثلاثاء، في تطبيق أسعار الوقود الجديدة.

حيث ستشهد أسعار البنزين الممتاز في الإمارات تراجعًا بنحو 2.24 درهم (0.61 دولار)، بعد أن كان 2.28 درهم (0.62 دولار) في سبتمبر الماضي.

أما قطر فثتثبت أسعار البنزين العادي والديزل عند مستويات شهر سبتمبر؛ حيث يبلغ سعر لتر الديزل نحو 1.85 ريال (0.51 دولار)، كما سيظل سعر البنزين العادي عند 1.70 ريال (0.47 دولار).

بينما تشهد سلطنة عمان ارتفاعًا في أسعار البنزين؛ حيث ستبلغ أسعار البنزين الممتاز 217 بيسة (0.56 دولار) في أكتوبر 2019م، بعد أن كانت 211 بيسة (0.55 دولار) في سبتمبر الماضي.

وجاء ذلك انعكاسًا للأسعار العالمية للنفط، والتي سجلت تراجعًا الشهر الماضي مع عدم اليقين بشأن الطلب العالمي والأوضاع التجارية بين الصين والولايات المتحدة