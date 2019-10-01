  • الثلاثاء 1

    أكتوبر

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. معالجة قبول 2398 طالبا وطلبة بتعليم عسير

معالجة قبول 2398 طالبا وطلبة بتعليم عسير

معالجة قبول 2398 طالبا وطلبة بتعليم عسير
محمد بن طحيطح(صدى):

أتمت إدارتا التقويم والقبول في الإدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير (بنين و بنات) ، قبول 17547 طالبا وطالبة .في الصف الأول الابتدائي ، وبلغت الحالات التي تم معالجة تحقيق رغباتها المكانية حتى تاريخ 16/1/1441 2398 طالبا وطالبة بمتوسط 112 حالة يومية ، فيما بلغت أعداد الطلاب والطالبات الزائرين الذين تم قبولهم حتى السادس عشر من محرم ، 1388 طالبا وطالبة ، وفي رياض الأطفال تم قبول 2269 طالبا وطالبة في المستوى الثاني ، وقبول 6603 طلاب في المستوى الثالث ، وفيما يخص معادلة الشهادات تم إنجاز 235 طلبا ، وتم استلام 31 من سجلات المرحلة المتوسطة والثانوية ، و 85 نموذج انقطاع ، واستخراج 53 بدل مفقود ، وأرشفة 305 من البيانات ، إضافة إلى قبول 300 طالبة في مدرسة المستقبل الافتراضية ، و 25 طلب تعديل اسم ، و 199 طلب فتح درجات اختبارات التعثر .

وأكد تقرير صاد عن إدارتي التقويم والقبول أن من أبرز الخدمات المقدمة نقل الطلاب والطالبات إلكترونيا بين المدارس داخل المنطقة وخارجها ، واعتماد أرشفة بيانات الطلاب والطالبات المرسلة من قبل المدارس ورياض الأطفال ، ومتابعة الترفيع والترحيل لكافة المراحل ، واعتماد طلبات القبول لطلاب وطالبات الصف الأول الابتدائي في جميع مدارس المنطقة ، الى جانب تعديل بيانات الطلاب في نظام نور ، وخدمة استخراج بدل مفقود من نظامي نور ،و” نتائجي ” حسب الأعوام لجميع المراحل ، وأيضا معادلة الشهادات للطلاب والطالبات الوافدين من خارج المملكة ، ومتابعة رصد الدرجات في نظام نور خلال فترة الاختبارات للفصلين الأول والثاني ، وفتح درجات اختبار التعثر للمدارس التي لديها إشكالية أثناء الفتح ، ونقل طلاب وطالبات مدارس الطفولة المبكرة ومتابعة الأعداد والاحصائيات لهم عبر النظام ، وحل إشكاليات قبول طلاب وطالبات رياض الأطفال المستوى الثاني والثالث واستخراج احصائيات لهم .

وأضاف التقرير : تضطلع الإدارتان بقبول وتسجيل الطلاب والطالبات في جميع مراحل التعليم الدراسية للسعوديين وغير السعوديين ، إلى جانب اعتماد نماذج الانقطاع للراغبين بالعودة إلى مقاعد الدراسة ، وأيضا قبول طلاب مدرسة المستقبل الافتراضية ، وكذلك خدمة تعديل أسماء الطلاب في الوثائق الرسمية ، ومتابعة الطلاب والطالبات الوافدين بتأشيرة زيارة أو هوية زائر ، واستلام سجلات نتائج الطلاب للمرحلتين المتوسطة والثانوية لجميع مدارس المنطقة وحفظها في السجلات والوثائق ، وكذا المشاركة في جميع اللجان ذات العلاقة ، وتنفيذ البرامج الوزارية ، ومتابعة تنفيذ اختبارات التسريع ، إلى جانب تفعيل لجنة ذوي الظروف الخاصة الذين تمنعهم ظروفهم من أداء الاختبار ، وأيضا التحويل بين الأنظمة التعليمية ومتابعة المدارس حول ذلك ، بالإضافة إلى متابعة المدارس المطبقة لأجهزة التصحيح الآلي للتأكد من تطبيق القواعد المنظمة لذلك .

يذكر أن من أبرز إنجازات إدارتي التقويم والقبول عملها الحثيث على نقل طلاب وطالبات الطفولة المبكرة والبالغ عددهم 1691 طالبا ، و 8523 طالبة ، في 60 مدرسة للبنين والبنات .


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *