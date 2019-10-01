معالجة قبول 2398 طالبا وطلبة بتعليم عسير

محمد بن طحيطح(صدى):

أتمت إدارتا التقويم والقبول في الإدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير (بنين و بنات) ، قبول 17547 طالبا وطالبة .في الصف الأول الابتدائي ، وبلغت الحالات التي تم معالجة تحقيق رغباتها المكانية حتى تاريخ 16/1/1441 2398 طالبا وطالبة بمتوسط 112 حالة يومية ، فيما بلغت أعداد الطلاب والطالبات الزائرين الذين تم قبولهم حتى السادس عشر من محرم ، 1388 طالبا وطالبة ، وفي رياض الأطفال تم قبول 2269 طالبا وطالبة في المستوى الثاني ، وقبول 6603 طلاب في المستوى الثالث ، وفيما يخص معادلة الشهادات تم إنجاز 235 طلبا ، وتم استلام 31 من سجلات المرحلة المتوسطة والثانوية ، و 85 نموذج انقطاع ، واستخراج 53 بدل مفقود ، وأرشفة 305 من البيانات ، إضافة إلى قبول 300 طالبة في مدرسة المستقبل الافتراضية ، و 25 طلب تعديل اسم ، و 199 طلب فتح درجات اختبارات التعثر .

وأكد تقرير صاد عن إدارتي التقويم والقبول أن من أبرز الخدمات المقدمة نقل الطلاب والطالبات إلكترونيا بين المدارس داخل المنطقة وخارجها ، واعتماد أرشفة بيانات الطلاب والطالبات المرسلة من قبل المدارس ورياض الأطفال ، ومتابعة الترفيع والترحيل لكافة المراحل ، واعتماد طلبات القبول لطلاب وطالبات الصف الأول الابتدائي في جميع مدارس المنطقة ، الى جانب تعديل بيانات الطلاب في نظام نور ، وخدمة استخراج بدل مفقود من نظامي نور ،و” نتائجي ” حسب الأعوام لجميع المراحل ، وأيضا معادلة الشهادات للطلاب والطالبات الوافدين من خارج المملكة ، ومتابعة رصد الدرجات في نظام نور خلال فترة الاختبارات للفصلين الأول والثاني ، وفتح درجات اختبار التعثر للمدارس التي لديها إشكالية أثناء الفتح ، ونقل طلاب وطالبات مدارس الطفولة المبكرة ومتابعة الأعداد والاحصائيات لهم عبر النظام ، وحل إشكاليات قبول طلاب وطالبات رياض الأطفال المستوى الثاني والثالث واستخراج احصائيات لهم .

وأضاف التقرير : تضطلع الإدارتان بقبول وتسجيل الطلاب والطالبات في جميع مراحل التعليم الدراسية للسعوديين وغير السعوديين ، إلى جانب اعتماد نماذج الانقطاع للراغبين بالعودة إلى مقاعد الدراسة ، وأيضا قبول طلاب مدرسة المستقبل الافتراضية ، وكذلك خدمة تعديل أسماء الطلاب في الوثائق الرسمية ، ومتابعة الطلاب والطالبات الوافدين بتأشيرة زيارة أو هوية زائر ، واستلام سجلات نتائج الطلاب للمرحلتين المتوسطة والثانوية لجميع مدارس المنطقة وحفظها في السجلات والوثائق ، وكذا المشاركة في جميع اللجان ذات العلاقة ، وتنفيذ البرامج الوزارية ، ومتابعة تنفيذ اختبارات التسريع ، إلى جانب تفعيل لجنة ذوي الظروف الخاصة الذين تمنعهم ظروفهم من أداء الاختبار ، وأيضا التحويل بين الأنظمة التعليمية ومتابعة المدارس حول ذلك ، بالإضافة إلى متابعة المدارس المطبقة لأجهزة التصحيح الآلي للتأكد من تطبيق القواعد المنظمة لذلك .

يذكر أن من أبرز إنجازات إدارتي التقويم والقبول عملها الحثيث على نقل طلاب وطالبات الطفولة المبكرة والبالغ عددهم 1691 طالبا ، و 8523 طالبة ، في 60 مدرسة للبنين والبنات .