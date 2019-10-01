أفراد العائلة المستحقين لصرف معاش التأمينات بعد وفاة المشترك

علي القحطاني(صدى):

أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ، في بيان إعلامي ، أفراد العائلة المستحقين لصرف المعاش بعد وفاة المشترك والشروط الواجب توافرها في المستحقين .

وقسمت التأمينات ، أفراد العائلة المستحقين لصرف المعاش بعد وفاة المشترك إلى :

– بنات المشترك المتوفي مهما كان عمرهن حتى زواجهن ، والملتحقات بعمل يحق لهم الجمع بين الأجر والمعاش في حدود ( 3000 ريال ) .

-أرملة أو أرامل المشترك المتوفي وتستفيد المطلقة طلاقاً رجعياً متى حدثت الوفاة وهي في عدة الطلاق .

-أرمل المشتركة وهو الذي توفيت زوجته المشتركة في النظام إذا كان عاجزاً على الكسب إلى حين زوال عجزه ، ويعتبر عاجزاً حكماً إذا تجاوز الستين من عمره وقت وفاة زوجته ولا يعمل .

-أب وأم المشترك المتوفي اللذان كانا تحت إعالته حتى تاريخ وفاته ، ويشترط أن يكون الأب غير قادر على العمل أو تجاوز الستين من عمره ولا يعمل .

– جد وجدة المشترك المتوفي اللذان كانا تحت إعالته حتى تاريخ وفاته بذات شروط استحقاق الأب والأم .

-أخوة وأخوات المشترك المتوفى الذين كانوا تحت إعالته حتى تاريخ وفاته بذات شروط الابناء والبنات .

– أبناء وبنات ابن المشترك الذي توفى أثناء حياة المشترك وكانو تحت إعالته حتي تاريخ وفاته بذات شروط الأبناء والبنات .

– أبناء المشترك المتوفى الذين تقل أعمارهم عن (21) سنة حتى اكمال هذا السن ، ويمدد سن الاستحقاق إلى (26) سنة اذا كانو يكملون دراستهم ، والملتحقين بعمل يحق لهم الجمع بين الاجر والمعاش في حدود (3000) ريال ، ولا يشترط أي حد لسن العاجزين منهم .