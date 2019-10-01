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30 يوم يخصم من تحويلات العمالة الأجنبية في المملكة

30 يوم يخصم من تحويلات العمالة الأجنبية في المملكة
علي القحطاني(صدى):

كشفت بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي ” ساما ” تراجع تحويلات الأجانب المقيمين بالمملكة خلال شهر أغسطس الماضي بنسبة 5% لتسجل 9.92 مليار ريال ، مقارنةً بنفس الشهر من العام الماضي .

وفي المقابل ، ارتفعت تحويلات المواطنين خلال أغسطس الماضي بنسبة 6% لتسجل 3.90 مليار ريال خلال نفس الشهر من العام الماضي .

وشهدت الفترة الأخيرة خروج آلاف العمالة الوافدة من سوق العمل السعودي بالتزامن مع توطين الوظائف إذ يعتبر أهم أسباب تراجع قيمة حوالات الأجانب .


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