30 يوم يخصم من تحويلات العمالة الأجنبية في المملكة

علي القحطاني(صدى):

كشفت بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي ” ساما ” تراجع تحويلات الأجانب المقيمين بالمملكة خلال شهر أغسطس الماضي بنسبة 5% لتسجل 9.92 مليار ريال ، مقارنةً بنفس الشهر من العام الماضي .

وفي المقابل ، ارتفعت تحويلات المواطنين خلال أغسطس الماضي بنسبة 6% لتسجل 3.90 مليار ريال خلال نفس الشهر من العام الماضي .

وشهدت الفترة الأخيرة خروج آلاف العمالة الوافدة من سوق العمل السعودي بالتزامن مع توطين الوظائف إذ يعتبر أهم أسباب تراجع قيمة حوالات الأجانب .