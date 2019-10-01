صدام أرجنتيني ناري بين العملاقين بوكا وريفر في كأس ليبرتادوريس

ماجد محمد(صدى):

يتواجه الفريقان الأرجنتينيان بوكا جونيورز وريفر بليت في نصف نهائي كأس ليبرتادوريس، اليوم الثلاثاء ، بعد أقل من عام على مشاهد غير لائقة في نهائي النسخة الماضية بين الغريمين ، حيث يتصدر بوكا الدوري الأرجنتيني هذا العام ، ولم يخسر في 8 مباريات، بينما يتأخر ريفر بفارق 4 نقاط، ويحتل المركز 7.

وأجرى بوكا تعديلات على التشكيلة التي بلغت نهائي العام الماضي، مع رحيل ثنائي الهجوم كريستيان بافون، وداريو بينيديتو، والمدافع ليساندرو ماغايان.

ولا يزال المهاجم صاحب الخبرة كارلوس تيفيز مستمراً، إضافة إلى القائد كارلوس إزكويردوز، كما انضم لاعب الوسط الإيطالي دانييلي دي روسي الذي فاجأ العالم بالانضمام للعملاق الأرجنتيني قادماً من روما.

ونفدت كل التذاكر لمباراة الذهاب في إستاد مونومنتال، الذي شهد في نوفمبر الماضي اعتداء المشجعين على حافلة بوكا، وحطموا النوافذ، وقاموا برش الرذاذ، ليتم نقل بعض أعضاء الفريق إلى المستشفى.