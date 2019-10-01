  • الثلاثاء 1

    أكتوبر

  1. الرئيسية
  2. الوظائف
  3. وظائف صحية وإدارية شاغرة بمستشفى الملك عبدالله الجامعي

وظائف صحية وإدارية شاغرة بمستشفى الملك عبدالله الجامعي

وظائف صحية وإدارية شاغرة بمستشفى الملك عبدالله الجامعي
فاطمة المالكي(صدى):

فتحت مستشفى الملك عبدالله بن عبدالعزيز الجامعي بالرياض باب التقديم على وظائف صحية وإدارية شاغرة ، وذلك على النحو التالي :

1- تقني ثاني مختبرات طبية – الميكروبيولوجيا – Medical Laboratory Technologist II – Microbiology)
2- فني ثاني مختبرات طبية – ما قبل التحاليل – Medical Laboratory Technician II – Pre-Analytics)
3- تقني أول المختبرات الطبية – Senior Medical Laboratory Technologist)
4- أخصائي ثالث المريض المعياري – Standardized Patient Specialist III .
5- أخصائي أول تخطيط المواد – Material Planning Specialist I .

ويمكن الإطلاع على مزيد من الوظائف والتفاصيل عبر الرابط التالي : هنا

 


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *