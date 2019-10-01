وظائف صحية وإدارية شاغرة بمستشفى الملك عبدالله الجامعي

فاطمة المالكي(صدى):

فتحت مستشفى الملك عبدالله بن عبدالعزيز الجامعي بالرياض باب التقديم على وظائف صحية وإدارية شاغرة ، وذلك على النحو التالي :

1- تقني ثاني مختبرات طبية – الميكروبيولوجيا – Medical Laboratory Technologist II – Microbiology)

2- فني ثاني مختبرات طبية – ما قبل التحاليل – Medical Laboratory Technician II – Pre-Analytics)

3- تقني أول المختبرات الطبية – Senior Medical Laboratory Technologist)

4- أخصائي ثالث المريض المعياري – Standardized Patient Specialist III .

5- أخصائي أول تخطيط المواد – Material Planning Specialist I .

ويمكن الإطلاع على مزيد من الوظائف والتفاصيل عبر الرابط التالي : هنا