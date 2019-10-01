وظائف صحية وإدارية شاغرة بمستشفى الملك عبدالله الجامعي
فتحت مستشفى الملك عبدالله بن عبدالعزيز الجامعي بالرياض باب التقديم على وظائف صحية وإدارية شاغرة ، وذلك على النحو التالي :
1- تقني ثاني مختبرات طبية – الميكروبيولوجيا – Medical Laboratory Technologist II – Microbiology)
2- فني ثاني مختبرات طبية – ما قبل التحاليل – Medical Laboratory Technician II – Pre-Analytics)
3- تقني أول المختبرات الطبية – Senior Medical Laboratory Technologist)
4- أخصائي ثالث المريض المعياري – Standardized Patient Specialist III .
5- أخصائي أول تخطيط المواد – Material Planning Specialist I .
ويمكن الإطلاع على مزيد من الوظائف والتفاصيل عبر الرابط التالي : هنا
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