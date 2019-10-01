«فيتوريا» يعيد ترتيب أوراقه.. ويحذر اللاعبين: أخطأتم مرتين

ماجد محمد(صدى):

اجتمع مدرب فريق النصر البرتغالي روي فيتوريا مع اللاعبين امس الإثنين بعد الراحة التي منحها لهم لمدة يومين .

وحذر فيتوريا الفريق النصراوي من تكرار الأخطاء التي حدثت بالفعل مرتين أحدهما أمام الحزم حينما خسر النصر بدون أهداف والأخرى أمام الأهلي عندما تعادل معه بلا أهداف أيضاً .

ومع ذلك فقد شجع فيتوريا الفريق بالتركيز على بعض الإيجابيات كالإستحواذ والمبادرة والهجوم وفرض أسلوب النصر ، فيما طالب الفريق بالتركيز خلال المباريات القادمة .

ويحاول فيتوريا اقامة مباراة ودية خلال فترة توقف الدوري ضمن أيام “فيفا ” من أجل إعادة ترتيب أوراقه الفترة المقبلة .

في سياق متصل ، استكمل الثلاثي المصاب جوليانو دي باولا ، وأحمد موسى ،وعبد الفتاح آدم برنامجهم التأهيلي بعيادة النادي أمس .