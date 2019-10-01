قتل واغتصاب 400 امراة تركية خلال الأشهر الماضية بسبب غياب العدالة

أنقرة(صدى):

شهدت الاعتداءات الجنسية في تركيا تزايد في أعدادها خلال عام 2018 بنسبة 37%، بالنظر إلى العام السابق له.

وعن سبب ذلك، قالت نائبة رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض جمزة إلجازدي، أن السبب الرئيسي في زيادة الاعتداءات الجنسية يعود لتسامح آليات العدالة مع مرتكبي جرائم العنف ضد المرأة والطفل.

كما كشفت جريدة ” زمان ” التركية أن دراسة حقوقية حديثة أبرزت أن هناك 400 امرأة قتلت خلال الأشهر الماضية؛ بسبب العنف الأسري والاغتصاب.

كما أفادت الدراسة أن تركيا تعاني في الآونة الأخيرة من ارتفاع جرائم الاعتداء بحق الأطفال والنساء؛ في ظل قوانين لا تتعامل بالحدة اللازمة مع مثل تلك الجرائم.