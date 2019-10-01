«الخراع» يحصل على مليونا و600 ألف ريال من نادي الاتحاد

نواف السالم(صدى):

كشفت مصادر خاصة أن فيصل الخراع، لاعب فريق الاتحاد سابقًا، حصل أمس على حكم أصدره مركز التحكيم الرياضي ضد ناديه السابق بمنحه مليونًا و600 ألف ريال.

وأوضحت المصادر أن ” الخراع ” الذي اتجه للتحكيم، بعد أن رفض حكمًا سابقًا أصدرته غرفة فض المنازعات يقضي بتسليمه 400 ألف ريال.

حيث طالب ” الخراع ” بمبلغ أكبر عبر شكوى تقدم بها إلى المركز؛ لإعطائه كامل حقوقه المتمثلة في مقدم العقد ورواتبه السابقة.

كما طالب بتنفيذ الشرط الجزائي في عقده الذي ينص على نيله 200 ألف ريال، في حال شارك في 50 في المئة من مباريات الموسم الرياضي.