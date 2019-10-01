سحبو تصريح السفر وطردوا المسؤول.. «الحوثي» يرد على مفوضية الأمم المتحدة

وكالات(صدى):

في رد فعل غير مستغرب عليهم ، طردت عناصر مليشيات الحوثي ، العبيد أحمد العبيد ممثل مفوضية الأمم المتحدة وسحبوا تصريح سفره وأمروا طائرته بالإقلاع عن صنعاء بمجرد هبوطها .

وجاء ذلك رداً على تقرير المفوضية الذي كشف انتهاكات لحقوق الإنسان على يد الحوثيين في صنعاء واعتداءهم جنسياً على النساء في السجون ، وفقاً للعربية نت.

وكان التقرير بتكليف من مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة للوقوف على تخريب المليشيات وضلوعها في الحرب الأهلية باليمن غير أنه لم يرقى بالطبع لإعجاب الحوثيين فكان ردهم !