  • الثلاثاء 1

    أكتوبر

  1. الرئيسية
  2. عربية ودولية
  3. سحبو تصريح السفر وطردوا المسؤول.. «الحوثي» يرد على مفوضية الأمم المتحدة

سحبو تصريح السفر وطردوا المسؤول.. «الحوثي» يرد على مفوضية الأمم المتحدة

سحبو تصريح السفر وطردوا المسؤول.. «الحوثي» يرد على مفوضية الأمم المتحدة
وكالات(صدى):

في رد فعل غير مستغرب عليهم ، طردت عناصر مليشيات الحوثي ، العبيد أحمد العبيد ممثل مفوضية الأمم المتحدة وسحبوا تصريح سفره وأمروا طائرته بالإقلاع عن صنعاء بمجرد هبوطها .

وجاء ذلك رداً على تقرير المفوضية الذي كشف انتهاكات لحقوق الإنسان على يد الحوثيين في صنعاء واعتداءهم جنسياً على النساء في السجون ، وفقاً للعربية نت.

وكان التقرير بتكليف من مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة للوقوف على تخريب المليشيات وضلوعها في الحرب الأهلية باليمن غير أنه لم يرقى بالطبع لإعجاب الحوثيين فكان ردهم !


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *