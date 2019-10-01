المستشفى السعودي الألماني يطلق وظائف إدارية للرجال والنساء براتب 8000 ريال

فاطمة المالكي(صدى):

أطلق المستشفى السعودي الألماني عبر البوابة الوطنية للعمل طاقات ومن خلال برنامج دعم التوظيف لرفع المهارات ، وظائف شاغرة للرجال والنساء للعمل في المستشفى في المدينة المنورة وفق مسمى وظيفي أخصائي إدارة مخاطر براتب شهري 8000 ريال دوام كامل.

وقالت الجامعة إنه يتمثل الوصف الوظيفي في تحديد المخاطر والتخفيف من الآثار، وتحديد مدى احتمالية حصول المخاطر، والمساعدة في تطوير السياسات في إدارة المخاطر، وإعداد التقارير لتقييم المخاطر.

وأشارت إلى أن من شروط ومتطلبات التوظيف : أن يكون المتقدمين أو المتقدمات من الحاصلين أو الحاصلات على شهادة البكالوريوس في العلوم اختصاص أحياء أو ما يعادلها.

وأوضحت الجامعة أنه تم فتح باب التقديم ابتداءً من تاريخ 27/1/1441 هجري ، يتم تقديم وظائف المستشفى من خلال النقر على الرابط التالي التابع للبوابة الوطنية للعمل طاقات:اضغط هنا