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فتح باب القبول والتسجيل للمركز الوطني للعمليات الأمنية للعنصر النسائي

فتح باب القبول والتسجيل للمركز الوطني للعمليات الأمنية للعنصر النسائي
الرياض(صدى):

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن فتح باب القبول والتسجيل للمركز الوطني للعمليات الأمنية ( 911 ) للعنصر النسائي برتبتي ( جندي أول ، جندي ) للتعيين عليها في مدينة الرياض.

وأوضحت أن استقبال طلبات القبول سيكون عبر بوابة ( أبشر – التوظيف ) خلال الفترة من يوم الأحد الساعة العاشرة صباحاً الموافق 23 / 1 / 1441هـ وحتى يوم الأربعاء الساعة العاشرة صباحاً الموافق 26 / 1 / 1441هـ على الرابط التالي هنا .


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 4581 ] نشر منذ 32 دقيقة

وظفوا الشباب اولا احتووهم واستفيدوا منهم بدل الفراغ
اللي هم فية.
بس لفلفة طول الشوارع واذية الناس وخلاف ذلك .

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