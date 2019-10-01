فتح باب القبول والتسجيل للمركز الوطني للعمليات الأمنية للعنصر النسائي
أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن فتح باب القبول والتسجيل للمركز الوطني للعمليات الأمنية ( 911 ) للعنصر النسائي برتبتي ( جندي أول ، جندي ) للتعيين عليها في مدينة الرياض.
وأوضحت أن استقبال طلبات القبول سيكون عبر بوابة ( أبشر – التوظيف ) خلال الفترة من يوم الأحد الساعة العاشرة صباحاً الموافق 23 / 1 / 1441هـ وحتى يوم الأربعاء الساعة العاشرة صباحاً الموافق 26 / 1 / 1441هـ على الرابط التالي هنا .
،،؛**”””سهم”””**؛،،😊[ عدد التعليقات: 4581 ] نشر منذ 32 دقيقة
وظفوا الشباب اولا احتووهم واستفيدوا منهم بدل الفراغ
اللي هم فية.
بس لفلفة طول الشوارع واذية الناس وخلاف ذلك .