اللحوم الحمراء والأمراض الخطيرة.. دراسة تكشف الحقيقة
كشفت مراجعات بحثية صارمة على عدة دراسات سابقة حذرت من تناول اللحوم الحمراء وعلاقتها بالإصابة بالسرطان والسكر وأمراض القلب ، عدم صحة تلك الدراسات على الإطلاق .
وأكدت مراجعات العلماء وتحليلهم للبيانات أن علاقة اللحوم الحمراء بتلك الأمراض طفيفة ولكن بشرط تناولها بإعتدال .
وأشارت أنه من الأفضل تناولها 4 مرات في الأسبوع بدلاً من 7 مرات ، مع الأخذ في الإعتبار مدى شعور الفرد بالراحة بعد تناولها .
وكانت العديد من الدراسات قد حذرت من تناول لحوم الأبقار والأغنام والماعز مشيرة إلى صلتها بالأمراض الخطيرة على خلاف ما أثبته الباحثون ، إلا أن المتفق عليه هو الإبتعاد عن اللحوم المصنعة كالسجق والهامبورجر وغيرهما .
جميع الحقوق محفوظة[ عدد التعليقات: 14 ] نشر منذ 1 ساعة
الحقيقة لازالت غائبة في هذة الدراسة .. ومستحيل يصرحون فيها . لكن حان الان لكشف المستور :
الحقيقة هي :
أغلب الاصابات المتعلقة بالضغط والسكر والقلب المتسبب فيها شيء واحد فقط :
وهو النشويات المعقد :
ويندرج تحت المسمى ( السكر والارز الخبز والدقيق والمكرونه والحلويات والدهون المهدرجة )
بالفم المليان اقول لكم أحذروها بشكل كبير كبير كبير .
أما الدهون الصحية واللحوم الغير مصنعة جميعها ممتازة لصحة القلب والبدن وعليكم الاكثار منها
ويجب ان تكون نسبة 70% من أكلك دهون صحية ونسبة 20 % بروتين ونسبة 10 % نشويات بسيطة متمثله في الفواكه والخضار .
ابو سليمان[ عدد التعليقات: 1549 ] نشر منذ 1 ساعة
المشكلة معظم مناسباتنا الاجتماعية تناول فيها اللحوم الحمراء خاصة لحوم الخرفان الملئ بالشحوم والدهون في الأعراس والمناسبات الاجتماعية الاخري حتي في الأحزان كالعزاء تناول اللحوم الحمراء انا اتناول مرة في الاسبوع كبسة الحاشي يوم الجمعة مع أسرتي
جميع الحقوق محفوظة[ عدد التعليقات: 14 ] نشر منذ 55 دقيقة
أبو سلمان تراهم يقولون عدم صحة الدراسات اللي تحذر من أكل اللحوم . ركز بارك الله فيك
ليلى[ عدد التعليقات: 303 ] نشر منذ 11 دقيقة
للاسف كل المطاعم المبشور والكباب تقدم لحم مجمد ابو 8 ريالات للكيلو
وتقول انه لحم طازه او مبرد
وتبيع الكيلو المبشور ب 70 ريال !!!!
والمشكله ليست في السعر والاستغلال الفاحش
ولكن في عدم معرفة مصادر هذا اللحم المفروم المجمد ومكوناته والمستورد من الخارج ؟
وهل ذبح على الطريقه الاسلاميه ؟