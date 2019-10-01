اللحوم الحمراء والأمراض الخطيرة.. دراسة تكشف الحقيقة

متابعة- أميرة خالد(صدى):

كشفت مراجعات بحثية صارمة على عدة دراسات سابقة حذرت من تناول اللحوم الحمراء وعلاقتها بالإصابة بالسرطان والسكر وأمراض القلب ، عدم صحة تلك الدراسات على الإطلاق .

وأكدت مراجعات العلماء وتحليلهم للبيانات أن علاقة اللحوم الحمراء بتلك الأمراض طفيفة ولكن بشرط تناولها بإعتدال .

وأشارت أنه من الأفضل تناولها 4 مرات في الأسبوع بدلاً من 7 مرات ، مع الأخذ في الإعتبار مدى شعور الفرد بالراحة بعد تناولها .

وكانت العديد من الدراسات قد حذرت من تناول لحوم الأبقار والأغنام والماعز مشيرة إلى صلتها بالأمراض الخطيرة على خلاف ما أثبته الباحثون ، إلا أن المتفق عليه هو الإبتعاد عن اللحوم المصنعة كالسجق والهامبورجر وغيرهما .