«شاب» يسب والدته ويدعوها للذهاب للمرقص

أبوظبي(صدى):

تقدمت سيدة اماراتية ببلاغ ضد ابنها، يفيد بأنه حاول طردها من منزلها، حيث طالبت ” الأم ” بحبسه وتغريمه 50 ألف درهم، لرد اعتبارها.

وتفصيلآ، قام الرجل بسباب والدته، وقال لها ” اذهبي للمرقص بدلآ من البقاء في المنزل ” .

ومن جانبه، أنكر المتهم قيامه بسب والدته، قائلآ: ” كنا في تلك الأثناء بمحكمة الإصلاح الأسري، من أجل حل مشكلة عائلية بين والدي ووالدتي ” .

وتابع: ” كنت أقف بصف والدي لحجته القوية أمام المحكمة، ولم أتطاول على والدتي، إلا أنها غضبت مني، وقامت برفع قضية بحقي ” .

وطلب المتهم تأجيل الحكم في القضية، لحين استدعاء الشاهدين على عدم شتمه لوالدته، مطالبًا ببراءته.