«شاب» يسب والدته ويدعوها للذهاب للمرقص
تقدمت سيدة اماراتية ببلاغ ضد ابنها، يفيد بأنه حاول طردها من منزلها، حيث طالبت ” الأم ” بحبسه وتغريمه 50 ألف درهم، لرد اعتبارها.
وتفصيلآ، قام الرجل بسباب والدته، وقال لها ” اذهبي للمرقص بدلآ من البقاء في المنزل ” .
ومن جانبه، أنكر المتهم قيامه بسب والدته، قائلآ: ” كنا في تلك الأثناء بمحكمة الإصلاح الأسري، من أجل حل مشكلة عائلية بين والدي ووالدتي ” .
وتابع: ” كنت أقف بصف والدي لحجته القوية أمام المحكمة، ولم أتطاول على والدتي، إلا أنها غضبت مني، وقامت برفع قضية بحقي ” .
وطلب المتهم تأجيل الحكم في القضية، لحين استدعاء الشاهدين على عدم شتمه لوالدته، مطالبًا ببراءته.
ابن البلد[ عدد التعليقات: 3880 ] نشر منذ 2 ساعتين
لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
ابو عبدالله الحربي[ عدد التعليقات: 1609 ] نشر منذ 1 ساعة
وبر بوالدتي ولم يجعلني جبار شقياء.
الشقاء لمن لايرضى عليه والديه ثق لن تلقى السعادة بحياتك وحتى اطالة العمر الى بالبر هنيآ لم والدية احياء اغتنم وقبض مفتاح الجنة ولى سوف تندم اشد الندم والمصائب تتوالى .
إبن سمومة[ عدد التعليقات: 7464 ] نشر منذ 1 ساعة
لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم،،
اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها..