بالفيديو والصور.. أول ظهور لسيارة «جاليليو» ذات السكن المتنقل!
رفعت شركة ” هايمر ” الستار عن سيارتها المرتقبة ” جاليليو ” التي يبدو أنها اختارت اسمه تيمناً بإبداعات العالم الفيزيائي والفلكي الإيطالي .
وبالفعل تحظى السيارة “جاليليو” بتقنيات هائلة حيث تصلح للتخييم والرحلات الترفيهية والمعسكرات الكشفية والعطلات .
كما تمتاز السيارة التي تشبه من الخراج ” مرسيدس ” بالقيادة الذاتية ، وتعتبر سكن متنقل كغرفة معيشة بمساحة كبيرة وحمام ومطبخ وفراش .
وبجانب ذلك لا تخلو السارة من التقنيات الذكية كعرض معلومات على النوافذ عن الطريق وحالة الطقس وغير ذلك ، ويوجد بها شاشة تلفاز ، وألواح للطاقة الشمسية لتزويدها بالكهرباء .
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