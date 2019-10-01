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بالفيديو والصور.. أول ظهور لسيارة «جاليليو» ذات السكن المتنقل!

بالفيديو والصور.. أول ظهور لسيارة «جاليليو» ذات السكن المتنقل!
متابعة- أميرة خالد(صدى):

رفعت شركة ” هايمر ” الستار عن سيارتها المرتقبة ” جاليليو ” التي يبدو أنها اختارت اسمه تيمناً بإبداعات العالم الفيزيائي والفلكي الإيطالي .

وبالفعل تحظى السيارة “جاليليو” بتقنيات هائلة حيث تصلح للتخييم والرحلات الترفيهية والمعسكرات الكشفية والعطلات .

كما تمتاز السيارة التي تشبه من الخراج ” مرسيدس ” بالقيادة الذاتية ، وتعتبر سكن متنقل كغرفة معيشة بمساحة كبيرة وحمام ومطبخ وفراش .

وبجانب ذلك لا تخلو السارة من التقنيات الذكية كعرض معلومات على النوافذ عن الطريق وحالة الطقس وغير ذلك ، ويوجد بها شاشة تلفاز ، وألواح للطاقة الشمسية لتزويدها بالكهرباء .


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