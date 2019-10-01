بالفيديو.. «الدوسري» يتحدث عن جاهزية الهلال قبل ساعات من لقاء السد القطري

طلال الغامدي(صدى):

تحدث نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال سالم الدوسري عن توقعاته قبل ساعات من لقاء السد القطري اليوم الثلاثاء بالدوحة في ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري آسيا 2019 .

وأكد ” الدوسري ” في لقاء معه جاهزية الفريق واستعداده الكامل قبل للقاء المرتقب ، قائلاً : الفريق الأقل أخطاء هو الذي سيفوز .. جاهزين للمباراه وهدفنا واحد هو الفوز لا غيره .

وقال “الدوسري ” أنه لا ينقصه مع الهلال سوى البطولة الآسيوية ، قائلاً : حققت جميع البطولات مع الهلال متبقي الفوز بالآسيوية فقط .. وأكيد التتويج بالبطولة من أهم الأهداف التي يطمح لها أي لاعب .

وعن لقاء أوراوا الياباني وغوانزو الصيني قال الاعب أنه لا يتمنى خسارة الأخير على غرار الخسارة أمامه في 2017 ، مؤكداً أن فريق الهلال يركز في البطولة فقط ولا ينظر وراءه .