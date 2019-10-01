إعلان الطاقم التحكيمي لمواجهة الإتحاد والتعاون اليوم

نواف السالم(صدى):

أعلن اتحاد كرة القدم عن طاقم التحكيم لمواجهة اليوم المرتقبة بين الإتحاد والتعاون بدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين .

وأوضح أنه تم تكليف ثلاث حكام يونانيين هم : تاسيوس سيديروبولوس كحكم ساحة ، وبوليكنوريس كوستاراس كحكم مساعد ، وديمترياديس لازاروس كحكم مساعد .

كما تم تكليف الحكم المحلي فيصل البلوي كحكم رابع ، أما حكم الفيديو سيكون المجري فيكتور كاساي ، ومساعد حكم الفيديو داليبور دورديفيتش .

الجدير بالذكر أن الحكم اليوناني تاسوس سيديروبولوس أدار 12 لقاء في دوري أبطال أوروبا ، وبدأ مشواره في التحكيم الدولي منذ 2011 ، كما تم تعيينه سابقاً للتحكيم في مباريات بالمملكة .