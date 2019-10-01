بالفيديو.. «الحريري» يذرف الدموع بمراسم تأبين الرئيس الفرنسي الراحل شيراك

بيروت(صدى):

وثق مقطع فيديو لحظة تأثر رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري، خلال مراسم تأبين الرئيس الفرنسي الراحل جاك شيراك.

حيث ظهر ” الحريري ” بالفيديو خلال متأثرا جدًا خلال تأبين ” شيراك ” ، وذرف الدموع حزنًا على صديق العائلة.

كما نعى ” الحريري ” شيراك وأكد أنه يشعر بخسارة خاصة لصديق عزيز، شكل التوأم الروحي للرئيس الشهيد رفيق الحريري والأخ الكبير لعائلة ” الحريري ” .

وربطت علاقة صداقة قوية الرئيس الفرنسي الراحل شيراك برئيس الوزراء اللبناني الراحل رفيق الحريري.