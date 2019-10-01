بالفيديو.. «الحريري» يذرف الدموع بمراسم تأبين الرئيس الفرنسي الراحل شيراك
وثق مقطع فيديو لحظة تأثر رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري، خلال مراسم تأبين الرئيس الفرنسي الراحل جاك شيراك.
حيث ظهر ” الحريري ” بالفيديو خلال متأثرا جدًا خلال تأبين ” شيراك ” ، وذرف الدموع حزنًا على صديق العائلة.
كما نعى ” الحريري ” شيراك وأكد أنه يشعر بخسارة خاصة لصديق عزيز، شكل التوأم الروحي للرئيس الشهيد رفيق الحريري والأخ الكبير لعائلة ” الحريري ” .
وربطت علاقة صداقة قوية الرئيس الفرنسي الراحل شيراك برئيس الوزراء اللبناني الراحل رفيق الحريري.
ابن طابة[ عدد التعليقات: 75 ] نشر منذ 3 ساعات
الله يصلح الحال
ابو محمد ✌[ عدد التعليقات: 110 ] نشر منذ 1 ساعة
عسى دموعة انزلت على المسلمين الذين قتلو في مشارق الارض ومغاربها ليل نهار
والله لو تبكي دم فلن يغفر الله لمن أشرك به ولم يؤمن بنبوة محمد صل الله عليه وسلم