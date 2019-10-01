بالفيديو.. «Koenigsegg» تسجل رقم قياسي جديد في عالم السرعة

كييف(صدى):

تمكنت شركة ” Koenigsegg ” السويدية من تحطيم الأرقام القياسية وتسجيل نصر جديد في عالم السرعة، بواسطة سيارة ” Regera ” الرياضية الجبارة.

وتفصيلآ، نححت سيارة من نوع Koenigsegg Regera د في الـ 23 من سبتمبر 2019 في تسجيل رقم قياسي جديد في عالم السرعة.

حيث استطاعت زيادة تسارعها من 0 إلى 400 كلم/ساعة، والعودة إلى السكون في غضون 31.49 ثانية فقط.

وعن مواصفات هذه السيارة، فإنها تعمل بمحرك بنزين توربيني بسعة 5 ليترات و3 محركات كهربائية، تنتج مجتمعة عزم 1500 حصان و2000 نيوتن. متر من عزم الدوران.

وتستطيع هذه السيارة أن تتسارع من 0 إلى 100 كلم/ساعة في غضون 2.8 ثانية فقط، والتسارع حتى 200 كلم/ساعة في 6.6 ثانية، وإلى 300 كلم/ساعة في غضون 10 ثوان.