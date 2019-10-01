  • الثلاثاء 1

    أكتوبر

  1. الرئيسية
  2. عالم السيارات
  3. بالفيديو.. «Koenigsegg» تسجل رقم قياسي جديد في عالم السرعة

بالفيديو.. «Koenigsegg» تسجل رقم قياسي جديد في عالم السرعة

بالفيديو.. «Koenigsegg» تسجل رقم قياسي جديد في عالم السرعة
كييف(صدى):

تمكنت شركة ” Koenigsegg ” السويدية من تحطيم الأرقام القياسية وتسجيل نصر جديد في عالم السرعة، بواسطة سيارة ” Regera ” الرياضية الجبارة.

وتفصيلآ، نححت سيارة من نوع Koenigsegg Regera د في الـ 23 من سبتمبر 2019 في تسجيل رقم قياسي جديد في عالم السرعة.

حيث استطاعت زيادة تسارعها من 0 إلى 400 كلم/ساعة، والعودة إلى السكون في غضون 31.49 ثانية فقط.

وعن مواصفات هذه السيارة، فإنها تعمل بمحرك بنزين توربيني بسعة 5 ليترات و3 محركات كهربائية، تنتج مجتمعة عزم 1500 حصان و2000 نيوتن. متر من عزم الدوران.

وتستطيع هذه السيارة أن تتسارع من 0 إلى 100 كلم/ساعة في غضون 2.8 ثانية فقط، والتسارع حتى 200 كلم/ساعة في 6.6 ثانية، وإلى 300 كلم/ساعة في غضون 10 ثوان.


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *