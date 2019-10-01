الأحوال المدنية بمكة تقيم لقاءها السنوي بحضور عدد من منسوبيها

محمد السعران(صدى):

أقامت الادارة العامة للأحوال المدنية بمنطقة مكة المكرمة لقاءها السنوي في جامعة الملك عبد العزيز بمدينة جدة برئاسة مدير عام الأحوال المدنية بمنطقة مكة المكرمة عبد المنعم الشهري وبحضور مديري الإدارات وعدد من منسوبي الأحوال المدنية بالمنطقة.

وجرى خلال اللقاء الذي اقيم يومي الجمعة 28 محرم للنساء والسبت 29 محرم للرجال استعراض فيلم عن إنجازات مكاتب الأحوال المدنية في منطقة مكة المكرمة خلال العام الماضي 1440هـ , بالإضافة الى مناقشة خطة عمل المكاتب لعام 1441هـ.

وتم خلال اللقاء تكريم عدد من قيادات ومنسوبي الأحوال المدنية نظير جهودهم خلال العام الماضي في خدمة المواطنين والمواطنات.