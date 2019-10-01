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«الشؤون البلدية» تنبه بتعليمات هامة قبل الشراء من محلات الآيسكريم

«الشؤون البلدية» تنبه بتعليمات هامة قبل الشراء من محلات الآيسكريم
حمود العنزي(صدى):

نبهت وزارة الشؤون البلدية والقروية جميع المستهلكين إلى ضرورة التأكد من بعض الملاحظات عند شراء الآيسكريم ، وذلك حرصاً على صحتهم وضماناً لمطابقته للمواصفات .

وعددت الوزارة تلك الملاحظات في إنفوجرافيك توعوي على النحو التالي :
1- يجب أن يُعرض الآيسكريم في ثلاجات العرض ذات الواجهة الزجاجية الشفافة .
2- يجب أن تكون جميع أصنافه أو المضافات الغذائية مغطاه وغير معرضة للذباب والحشرات ومصادر التلوث كالدخان والأتربة .
3- تأكد من عدم وجود أي علامات للتلف واحتفاظه بخواص اللون والطعم والرائحة .
4- يجب أن تكون آداة التعبئة ” الملعقة ” من معدن غير قابل للصدأ مع غمرها في الماء بعد كل استعمال وتغيير الماء بإستمرار .


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