إلزام المضيف بدفع الغرامات المالية المفروضة على «المعتمر» في حال عجزه عن دفعها

عادل الحربي(صدى):

قام وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، بإصدار قرارا باعتماد اللائحة التنظيمية لتأشيرات الأفراد ” مضيف ” .

ويتم ذلك مع إضافة فقرة للمادة السابعة منها، تنص على إلزام المضيف بدفع الغرامات المالية المترتبة على المستضاف في حال عجزه عن دفعها.

وتفصيلآ، وجه الوزير مركز المعلومات الوطني باستكمال الإجراءات التقنية والأمنية الواردة باللائحة، وربط المسار الإلكتروني للعمرة بنظام ” أبشر ” .

يذكر أن مجلس الوزارء كان قد وافق على اعتماد اللائحة التنظيمية لتأشيرات الأفراد ” مضيف ” ، التي تتكون من سبع مواد.