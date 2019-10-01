الذهب يتراجع لأدنى مستوى في شهرين

وكالات(صدى):

انخفضت أسعار الذهب قرب أدنى مستوى في شهرين اليوم الثلاثاء، إذ تعرضت لضغوط بفعل ارتفاع الدولار، بينما ارتفعت أسواق الأسهم بفضل آمال بإحراز تقدم في المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين مما وجه ضربة أخرى لإغراء المعدن الأصفر.

وكانت التداولات هزيلة في آسيا إذ أن المتعاملين في أكبر مستهلك للذهب في العالم وهي الصين في عطلة عامة طويلة.

وبحلول الساعة 06:53 بتوقيت جرينتش، تراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.6في المائة إلى 1462.86 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن تراجع لأدنى مستوى منذ السادس من أغسطس عند 1460.25 دولار في وقت سابق من الجلسة.

وتراجع الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.3 في المائه إلى 1468.90 دولار للأوقية.