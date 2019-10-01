بالفيديو.. مذيعة العربية تفاجئ المشاهدين وتأخذ حقنة على الهواء مباشرةً

أميرة خالد(صدى):

فاجأت مذيعة قناة العربية ” مها عبد الله ” المشاهدين بتصرف غريب على الهواء مباشرةً خلال تقديمها برنامج ” صباح العربية ” .

وسمحت المذيعة بحقنها في رسالة لطمأنة الجمهور حول حقن التطعيم ضد الأنفلونزا ونزلات البرد قبل حلول الشتاء .

ومع ذلك فقد بدت المذيعة متوترة بعض الشئ خشية حدوث تورم بذراعها ، لكنها نصحت بأهمية هذا التطعيم خاصةً للأطفال .