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بالفيديو.. مذيعة العربية تفاجئ المشاهدين وتأخذ حقنة على الهواء مباشرةً

بالفيديو.. مذيعة العربية تفاجئ المشاهدين وتأخذ حقنة على الهواء مباشرةً
أميرة خالد(صدى):

فاجأت مذيعة قناة العربية ” مها عبد الله ” المشاهدين بتصرف غريب على الهواء مباشرةً خلال تقديمها برنامج ” صباح العربية ” .

وسمحت المذيعة بحقنها في رسالة لطمأنة الجمهور حول حقن التطعيم ضد الأنفلونزا ونزلات البرد قبل حلول الشتاء .

ومع ذلك فقد بدت المذيعة متوترة بعض الشئ خشية حدوث تورم بذراعها ، لكنها نصحت بأهمية هذا التطعيم خاصةً للأطفال .


5 تعليقات

[ عدد التعليقات: 287 ] نشر منذ 4 ساعات

مسخره وقلة حياء .

[ عدد التعليقات: 1061 ] نشر منذ 4 ساعات

يعني الناس اذا ماسمعوا من الدكاتره بيسمعوا منك

[ عدد التعليقات: 8 ] نشر منذ 2 ساعتين

الغريب أنها داقة أبر بوتكس لا تحد ولاتحصى في كل انحاء وجهها والحين بتسوي انها خايفة من ابرة انفلونزا ..

[ عدد التعليقات: 34 ] نشر منذ 58 دقيقة

سخااااافه

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