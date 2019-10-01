بالفيديو.. مذيعة العربية تفاجئ المشاهدين وتأخذ حقنة على الهواء مباشرةً
فاجأت مذيعة قناة العربية ” مها عبد الله ” المشاهدين بتصرف غريب على الهواء مباشرةً خلال تقديمها برنامج ” صباح العربية ” .
وسمحت المذيعة بحقنها في رسالة لطمأنة الجمهور حول حقن التطعيم ضد الأنفلونزا ونزلات البرد قبل حلول الشتاء .
ومع ذلك فقد بدت المذيعة متوترة بعض الشئ خشية حدوث تورم بذراعها ، لكنها نصحت بأهمية هذا التطعيم خاصةً للأطفال .
.[ عدد التعليقات: 287 ] نشر منذ 4 ساعات
مسخره وقلة حياء .
faeiz[ عدد التعليقات: 1061 ] نشر منذ 4 ساعات
يعني الناس اذا ماسمعوا من الدكاتره بيسمعوا منك
عبد المجيد[ عدد التعليقات: 3 ] نشر منذ 3 ساعات
تافهه
جميع الحقوق محفوظة[ عدد التعليقات: 8 ] نشر منذ 2 ساعتين
الغريب أنها داقة أبر بوتكس لا تحد ولاتحصى في كل انحاء وجهها والحين بتسوي انها خايفة من ابرة انفلونزا ..
أبو حسن[ عدد التعليقات: 34 ] نشر منذ 58 دقيقة
سخااااافه